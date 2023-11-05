45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı
45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı. Her iki atlet 30 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.
Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.