45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"İstanbul’da harika bir gün. Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul’da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 eylül de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım."