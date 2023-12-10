5 yaşında kullanmayı öğrendiği motosikletiyle yaşından fazla kupa kazandı

Baba Mustafa Sarıay da oğlunun yetenekli olduğunu görerek bu sporda gelişebilmesi için destek olduklarını, emekleri ve fedakarlıklarının karşılığını şampiyonluklarla aldıklarını söyledi.



Kendisinin de motosiklet kullandığını ancak pistte hiç yarışmadığını anlatan Sarıay, "Berkay çok hevesliydi. Sürekli benim motorumun üzerine binerdi. Çalıştırmak için uğraşırdı. 5-6 yaşlarına geldiğinde de benden küçük motosiklet istemişti. O şekilde başladı zaten. Bir küçük motor aldım. Cesaretini gördüm. O şekilde başladık. Bu sene üçüncü senemiz. 3 yıldır da şampiyon oluyor. Türkiye şampiyonlukları ve yurt dışında dereceleri var. Başarıyla başladı, başarıyla devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.