5 yaşında kullanmayı öğrendiği motosikletiyle yaşından fazla kupa kazandı
Motosiklet kullanmaya babasının yönlendirmesiyle henüz 5 yaşında başlayan ve 7 yaşından bu yana yarışlara katılan Berkay Sarıay, Avrupa ve Türkiye'deki başarılarıyla motosiklet sporunun gelecek vadeden isimleri arasına girdi.
Uşak'ta yaşayan 11 yaşındaki Berkay Sarıay, bir motosiklet tutkunu. 5 yaşında kullanmayı öğrendiği motosikletle birçok ulusal ve uluslararası yarışa katıldı. 6 yıl içinde 12 kupa kazandı. Minik motosikletçinin hedefi, dünya şampiyonluğu.