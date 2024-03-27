A Milli Takım tarihinde 5 ve üzeri fark yediği 15. yenilgisini yaşadı

ÜÇÜNCÜ KEZ 6-1'LİK YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez bir karşılaşmadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Tarihinde 6-1'lik ilk yenilgisini 12 Eylül 1926'da Polonya ile İstanbul'da oynadığı özel maçta yaşayan ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2021'de Hollanda ile deplasmanda yapılan müsabakayı da aynı skorla yitirmişti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Hollanda karşısında yaşanan yenilgi, ay-yıldızlı takımın 31 yıl sonraki en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, Hollanda maçından önceki en farklı yenilgisini ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 17 Ekim 1990'da Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti karşısında 5-0'lık sonuçla yaşamıştı.