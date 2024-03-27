A Milli Takım tarihinde 5 ve üzeri fark yediği 15. yenilgisini yaşadı
A Milli Takımın 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti, 101 yıllık tarihinde oynadığı 624 karşılaşmada 5 ve üzeri fark yediği 15. karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlılar tarihinde 3. kez bir karşılaşmadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı
Avusturya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 gol daha gördü.