THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Alba Berlin ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de son olarak Real Madrid'e mağlup olan Fenerbahçe, yarın Alba Berlin'i yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak. Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak?
Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.
İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.