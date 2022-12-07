NTV.COM.TR’ye geri dön

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda olan Fenerbahçe, Alba Berlin'i de yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Alba Berlin ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de son olarak Real Madrid'e mağlup olan Fenerbahçe, yarın Alba Berlin'i yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ALBA BERLİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak. Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak?

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'NİN 11 HAFTADA SADECE 2 KEZ YENİLDİ

Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

BERLİN 11 HAFTADA 3 KEZ GALİP GELEBİLDİ

İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER