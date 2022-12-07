THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Alba Berlin ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de son olarak Real Madrid'e mağlup olan Fenerbahçe, yarın Alba Berlin'i yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?