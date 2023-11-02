Alperen Şengün tarihe geçtiği maçta Rockets'a galibiyeti getirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti. Şengün, bu maçla birlikte Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.
NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi.
Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.