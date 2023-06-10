Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından ortalık karıştı

Federasyonun kendilerini haklı gördüğünü vurgulayan Komsuoğlu, "Hakemlerden biri bıraktı ama o maçta esas bırakması gereken hakem halen hiçbir şey yapmadı. Bunlar unutulur zannediliyor, bunlar unutulmayacak. Bunlar gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.



Tribünde Anadolu Efes dışında taraftarların bulunduğunu dile getiren Komsuoğlu, şöyle devam etti:

"Maçta yenildik, Anadolu Efes'e Türkiye'nin en centilmen taraftarı diyorlar ama buradakiler Anadolu Efes taraftarı değil. Başka şekilde toplanan taraftarlar. Oynadığımız takımın taraftarı olsa 1 adet bilet satılır ama 1 adet bilet satışa çıkmıyor. Burada siz tarafsız basketbol seyircisi olsanız maça giremiyorsunuz. Üst tribünler boş ama açılmıyor. Basketbol sevgisini konuşuyorsak açarsınız satışa oralar da dolar. Basketbolu daha çok kişi izler, daha büyük kitlelere hitap ederiz ama açılmıyor."