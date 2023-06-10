Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından ortalık karıştı
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldiği maçın ardından gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Beko'dan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Rakibini 87-78 mağlup eden Anadolu Efes, seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.