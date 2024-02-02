Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 60 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?