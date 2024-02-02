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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 60 puan toplayan ve averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 60 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 2

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 3

FENERBAHÇE AVERAJLA LİDER

Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR GELİRKEN, 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 5

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 6

2 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 7

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ŞANS VERİLİRSE İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giyecek.

27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.

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