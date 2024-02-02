Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 60 puan toplayan ve averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 60 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?