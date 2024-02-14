Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?)

Sosyal medyada; Arda Güler'in kariyeri için yanlış takım seçtiği yazılırken Carlo Ancelotti'nin "inat" yaptığı da yazıldı.



Öte yandan İspanya'nın Sport Gazetesi'nde çıkan habere göre; Arda Güler, Ancelotti'nin takım dinamiğine uymuyor. Arda, Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takımın tarafından takip ediliyor ve eğer ayrılırsa da "Kiralık olarak" gideceği belirtildi.