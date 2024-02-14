Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Yıldız oyuncu Arda Güler, kritik karşılaşmada forma şansı bulamayarak maçı yedek kulübesinde tamamladı. Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Türk ve İspanyol taraftarların Arda Güler tepkisi gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.