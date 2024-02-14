NTV.COM.TR’ye geri dön

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Yıldız oyuncu Arda Güler, kritik karşılaşmada forma şansı bulamayarak maçı yedek kulübesinde tamamladı. Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Türk ve İspanyol taraftarların Arda Güler tepkisi gündem oldu.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 2

Kritik karşılaşmada forma şansı bulamayan Arda, maçı yedek kulübesinde tamamlayınca sosyal medya karıştı.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 3

Öte yandan İspanyol basını, Arda'nın daha fazla skor alabilmesi için kiralanabileceğini yazdı.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 4

RB Leipzig ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kozlarını Red Bull Arena'da paylaştı.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 5

Kritik maçı Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 48. dakikasında Brahim Diaz, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 6

Galibiyet golünü atan Brahim Diaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Arda Güler yerine oyuna Lucas Vasquez'in alınması sosyal medyayı karıştırdı.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 7

Sosyal medyada; Arda Güler'in kariyeri için yanlış takım seçtiği yazılırken Carlo Ancelotti'nin "inat" yaptığı da yazıldı.

Öte yandan İspanya'nın Sport Gazetesi'nde çıkan habere göre; Arda Güler, Ancelotti'nin takım dinamiğine uymuyor. Arda, Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takımın tarafından takip ediliyor ve eğer ayrılırsa da "Kiralık olarak" gideceği belirtildi.

Arda Güler forma şansı bulamadı, sosyal medya karıştı (Real Madrid'den ayrılık yakın mı?) - 8

OYNAMA GARANTİLİ TAKIM

18 yaşında olan yetenekli futbolcu için uzun vadeli düşünen İspanyol kulübü yetkilileri, Arda'yı oynama garantisi sunan bir takıma göndermek istiyor.

Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi. Diaz, 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER
;