Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti

ANCELOTTI'DEN METHİYELER

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Arda Güler'le ilgili Carlo Ancelotti, "Çok az süre aldı. Bir şeyler yapabileceğinden eminim. O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Arda'nın geleceği bu takımda. Bundan çok eminiz." açıklamasında bulundu.