Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti
Real Madrid, La Liga mücadelesinde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın son dakikalarında gol atan Arda Güler, başkent ekibinin tarihine adını yazdırdı. Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ise "Arda'nın geleceği bu takımda. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullandı.
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti.
Mücadelenin 89. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, uzatmalarda 90+4. dakikada Real Madrid kariyerinin ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi.