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Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın son dakikalarında gol atan Arda Güler, başkent ekibinin tarihine adını yazdırdı. Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ise "Arda'nın geleceği bu takımda. Bundan çok eminiz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti - 1

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin 89. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, uzatmalarda 90+4. dakikada Real Madrid kariyerinin ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi.

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Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti - 2

REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, attığı bu gol ile Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu futbolcu olmayı başardı.

Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti - 3

ANCELOTTI'DEN METHİYELER

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Arda Güler'le ilgili Carlo Ancelotti, "Çok az süre aldı. Bir şeyler yapabileceğinden eminim. O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Arda'nın geleceği bu takımda. Bundan çok eminiz." açıklamasında bulundu.

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