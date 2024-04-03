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Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok"

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından salon çalışmalarını paylaşan milli futbolcunun fiziksel gelişimi futbolseverlerin büyük ilgisini topladı.

Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok" - 1

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu dönemin ardından form tutmaya başladı.

Milli futbolcu, eflatun-beyazlı formayla ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydetmişti.

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Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok" - 2

Milli aranın ardından İspanya'ya dönen Arda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. 

Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok" - 3

"İZİN YOK"

Arda Güler'in paylaşımında "No days off" yani "izin günü yok" ifadeleri yer alırken, fiziksel gelişimi ise futbolseverler tarafından büyük ilgi çekti.

Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok" - 4

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'i konuk edecek.

9 Nisan Salı günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.

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