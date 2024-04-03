Arda Güler'in fiziksel gelişimi dikkat çekti: "İzin günü yok"
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından salon çalışmalarını paylaşan milli futbolcunun fiziksel gelişimi futbolseverlerin büyük ilgisini topladı.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu dönemin ardından form tutmaya başladı.
Milli futbolcu, eflatun-beyazlı formayla ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydetmişti.