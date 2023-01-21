Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM"



Transferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün resmi internet sitesine yapan Belçikalı oyuncu, “Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası büyük bir kulüp ve ben taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeye hazırım. Herkes zaten ne kadar iyi bir gidişatımız olduğunu görüyor ve ben de taraftarların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu.