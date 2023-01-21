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Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza

İngiltere Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve şampiyon olma yolunda ilerleyen Arsenal, Leandro Trossard'ı resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Genç yıldızın Arsenal'a toplam maliyeti 30 milyon euro'yu aşacak.

Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza - 1

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Leandro Trossard'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.


Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza - 2

Arsenal, Trossard’ı 24 milyon euro bonservis bedeli ve artı 7 milyon euroluk bonuslar karşılığında kadrosuna dahil etti.


Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza - 3

Leandro Trossard, bu sezon Brighton ile toplamda 17 resmi maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza - 4

İngiliz ekibi, Trossard’ın 19 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Arsenal yeni yıldızı Leandro Trossard’ı duyurdu: 30 milyon euro'luk imza - 5

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Transferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün resmi internet sitesine yapan Belçikalı oyuncu, “Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası büyük bir kulüp ve ben taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeye hazırım. Herkes zaten ne kadar iyi bir gidişatımız olduğunu görüyor ve ben de taraftarların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu.

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