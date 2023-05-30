Avrupa'nın en çok gol atan 10 oyuncusu; Enner Valencia 3. sırada

2022-23 sezonunda kendi takımları adına en çok gol katkısı sağlayan 10 isim. İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinde kendi takımlarıyla en çok gole ulaşan forvetler. 10) Lawrence Shankland 27 yaşında / Heart of Midlothian FC | 37 maçta 24 gol (3.037 dakika) 9) Artem Dovbyk 25 yaşında / Dnipro | 29 maçta 24 gol (2.538 dakika) 8) Kevin van Veen 31 yaşında / Motherwell | 38 maçta 25 gol (3.174 dakika) 7) Victor Osimhen 24 yaşında / Napoli | 31 maçta 25 gol (2.505 dakika) 6) Alexandre Lacazette 31 yaşında / Lyon | 34 maçta 27 gol (2.845 dakika) 5) Kyogo Furuhashi 28 yaşında / Celtic | 36 maçta 27 gol (2.325 dakika) 4) Kylian Mbappe 24 yaşında / Paris Saint-Germain | 33 maçta 28 gol (2.732 dakika) 3) Enner Valencia 33 yaşında / Fenerbahçe | - 29 maçta 28 gol (2.112 dakika) 2) Harry Kane 29 yaşında / Tottenham Hotspur | 38 maçta 30 gol (3.408 dakika) 1) Erling Haaland 22 yaşında / Manchester City | 35 maçta 36 gol (2.777 dakika)