Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Ballon d'Or ödülleri)

Ballon d'Or ödülü bu akşam yeni sahibini bulacak. Avrupa'da yılın futbolcusunu belirlemek için verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki adayları belli oldu. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or", her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür.
Ödül fikri, ilk kez 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football başyazarı Gabriel Hanot'un iş arkadaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamalarını istemesiyle ortaya çıkmıştır. 1956 yılında ödülü ilk kazanan kişi Blackpool futbolcusu Stanley Matthews oldu.
İlk olarak gazetecilerin sadece Avrupa kulüplerinde oynayan Avrupalı oyunculara oy vermesine izin verilmişti. Bu nedenle Avrupa'da oynayan fakat Avrupalı olmayan Diego Maradona ve hem Avrupalı olmayıp hem de Avrupa'da futbol oynamayan Pelé gibi oyuncular bu ödüle aday olamadı.
1995 yılında bir Avrupa kulübünde oynayan fakat Avrupalı olmayan oyuncuların da ödüle aday olmasına izin veren bir kural değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin ardından aynı yıl, Milan'da oynayan Liberyalı George Weah ödülü kazandı ve Avrupa dışından ödül kazanan ilk oyuncu oldu.
2007 yılında dünya genelindeki tüm oyuncuların ödüle aday olabilmesi sağlandı ve oy veren gazeteci sayısı da artırıldı. Ödül, 2006 yılında 52 Avrupalı gazetecinin oylarıyla belirlenirken; 2007 yılı birincisi, dünya çapında 96 gazetecinin oylarıyla seçildi.
Ballon d'Or ödül töreni 17 Ekim 2022 Pazartesi (Bu akşam) saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.
Hollandalı,Arjantinli ve Almanlar yedişer kez ile ödülü en çok kazanan milliyetler olurken, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan altışar farklı oyuncunun aldığı sekiz ödülle, ödülü kazanmış en çok oyuncuya sahip takımlardır.
2010 yılında, Ballon d'Or ile FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülleri birleştirilerek, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna FIFA Ballon d'Or ödülü verilmeye başlandı.
2015 yılında France Football ile FIFA arasındaki ortaklık sona ermiş, 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football dergisi vermeye başlamıştır.
Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rudiger (Real Madrid),
Rafael Leao, Mike Maignan (AC Milan),
Christopher Nkunku (RB Leipzig),
Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool),
Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Munich),
Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City),
Robert Lewandowski (Barcelona),
Son Heung-min, Harry Kane (Tottenham Hotspur),
Sebastien Haller (Borussia Dortmund),
Cristiano Ronaldo (Manchester United),
Dusan Vlahovic (Juventus),
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)