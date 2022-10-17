Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Ballon d'Or ödülleri)

ÖDÜLÜ EN ÇOK KAZANAN MESSİ

Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.



Hollandalı,Arjantinli ve Almanlar yedişer kez ile ödülü en çok kazanan milliyetler olurken, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan altışar farklı oyuncunun aldığı sekiz ödülle, ödülü kazanmış en çok oyuncuya sahip takımlardır.



2010 yılında, Ballon d'Or ile FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülleri birleştirilerek, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna FIFA Ballon d'Or ödülü verilmeye başlandı.



2015 yılında France Football ile FIFA arasındaki ortaklık sona ermiş, 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football dergisi vermeye başlamıştır.