Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı!
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının son dakikalarınde futbol sahalarında ender görülebilecek bir olay yaşandı. Uzatma dakikalarında penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına Rashica geçti. Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem penaltı atışını geçersiz saydı ve Antalyaspor lehine endirekt atış verdi. Eski hakemler verilen kararı yorumladı.
İstanbul Vodafone Stadı'nda dakikalar 90+5'i gösterirken kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top Antalyasporlu Nando'nun eline çarptı ve hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.