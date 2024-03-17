Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı!

RASHİCA'NIN GEÇERSİZ SAYILAN PENALTI GOLÜ

Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."