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Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı!

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının son dakikalarınde futbol sahalarında ender görülebilecek bir olay yaşandı. Uzatma dakikalarında penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına Rashica geçti. Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem penaltı atışını geçersiz saydı ve Antalyaspor lehine endirekt atış verdi. Eski hakemler verilen kararı yorumladı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 1

İstanbul Vodafone Stadı'nda dakikalar 90+5'i gösterirken kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top Antalyasporlu Nando'nun eline çarptı ve hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

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Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 2

Beşiktaş'tan Rashica'nın vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen hakem kural ihlali kararı vererek, penaltıyı geçersiz saydı. Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyla sona erdi.

Eski hakemler kararı yorumladı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 3

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: "Naldo elle oynadı. Mert çok iyi yükseldi. Arkadaşına basarak yükselseydi bu bir ihlal olurdu. Naldo'nun kolları doğal konumda değil, açık. Arkası dönük olsa bile kol açık, penaltı doğru karar."

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 4

Deniz Çoban: "Penaltı bu."

Bülent Yıldırım: "Bu sıçrama bana çok doğal gelmedi. Temas noktası doğru, kollar doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru."

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 5

RASHİCA'NIN GEÇERSİZ SAYILAN PENALTI GOLÜ

Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 6

Bahattin Duran: "Karar doğru, her iki ayağıyla birlikte topla oynuyor. Bir ayağı, sonra kaydıktan sonra diğer ayağına da top temas ediyor. Bazı açılardan direkt gitmiş gibi görünüyor ancak Rashica iki defa topa dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Kramponun ucuna temas ediyor."

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 7

Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz doğru bir karar. Gol iptalinde hiçbir problem yok. Zaten gol verilseydi de VAR iptal ederdi."

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 8

IFAB'DAKİ PENALTI KURALI

Rashica'nın kaçırdığı penaltıda golün iptal edilmesinin nedeni ise IFAB'da (Futbol Oyun Kuralları Kitabı) açıkça belirtiliyor. IFAB'da bu kural, "Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunana kadar topla tekrar oynayamaz." ifadeleriyle açıklanıyor.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında inanılmaz son! Penaltı atarken kural ihlali yaptı! - 9

PENALTI TEKRAR EDİLMİYOR

Penaltı vuruşunda aynı futbolcunun topa iki kez dokunması durumunda ise IFAB, "Vuruşu yapan oyuncu topa, top başka bir oyuncuya temasetmeden önce tekrar dokunursa: endirekt serbest vuruş verilir." ifadeleriyle kuralı açıklıyor.

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