Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Trabzonspor karşısında kazanarak 3. sıraya yükselmek istiyor. Dev mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain gibi isimlerden yararlanamayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?