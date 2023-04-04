Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun "100'ler kulübü"ne girdi

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Tosun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında çıktığı 14 maçta 5 gol atan milli oyuncu, 2018-2019'da ise 25 müsabakada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Cenk Tosun, Everton ile Crystal Palace (kiralık) formalarını giydiği ve toplam 10 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşadığı 2019-2020'de ise ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

Milli golcü, 2020-2021 ile 2021-2022'nin çok büyük bir bölümünde de çapraz bağ ve tendon sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.