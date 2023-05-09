Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol

Süper Lig'de sona yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı tüm heyecanı ile devam ediyor. Son 10 maçının 9'unu kazanan Beşiktaş, puanını 68'e çıkardı. 1 maç fazlası ile Fenerbahçe ile puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.
Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Fraport Tav Antalyapor maçında skoru belirleyen Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın gol sayısı 23'e yükseldi.
Valerien Ismael döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ve 1 golde kalan Cenk, Güneş yönetiminde çıktığı 19 maçta fileleri 12 kez havalandırdı.
Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası takıma katılan Aboubakar, 13 maçta attığı 10 gol ile 16 maçta 8 gol bulan Hollandalı oyuncuyu geride bıraktı.
Süper Lig'de 33. haftayı hükmen galibiyet ile geçecek olan Beşiktaş, bir sonraki maçta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.