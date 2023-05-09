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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, Beşiktaş'ı taşımaya devam ediyor. Antalyaspor maçında golleri paylaşan iki oyuncu, Süper Lig'de bu sezon fileleri 23 kez havalandırdı. Aboubakar, Wout Weghorst'u geride bıraktı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol - 1

Süper Lig'de sona yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı tüm heyecanı ile devam ediyor. Son 10 maçının 9'unu kazanan Beşiktaş, puanını 68'e çıkardı. 1 maç fazlası ile Fenerbahçe ile puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.


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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol - 2

Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Fraport Tav Antalyapor maçında skoru belirleyen Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın gol sayısı 23'e yükseldi.


Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol - 3

Valerien Ismael döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ve 1 golde kalan Cenk, Güneş yönetiminde çıktığı 19 maçta fileleri 12 kez havalandırdı.


Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol - 4

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası takıma katılan Aboubakar, 13 maçta attığı 10 gol ile 16 maçta 8 gol bulan Hollandalı oyuncuyu geride bıraktı.


Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol - 5

Süper Lig'de 33. haftayı hükmen galibiyet ile geçecek olan Beşiktaş, bir sonraki maçta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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