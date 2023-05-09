Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'tan 23 gol

Süper Lig'de sona yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı tüm heyecanı ile devam ediyor. Son 10 maçının 9'unu kazanan Beşiktaş, puanını 68'e çıkardı. 1 maç fazlası ile Fenerbahçe ile puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.





