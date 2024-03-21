Bir kulüp daha satın alacağını açıklayan Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Başka bir çözüm göremiyorum

"TEK BİR SEBEBİ VAR, HAKEM"



Ilıcalı, İngiltere'de hakem hata yaptığında art niyet aranmadığı için problem yaşanmadığını, Türkiye'de ise hakemlere güven kalmadığını, art niyet arandığını, bunun da kaosa neden olduğunu dile getirdi.



Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları korkunç olarak nitelendiren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son aylardaki bütün kulüp açıklamalarına bakın, yaşananlara bakın tek bir sebebi var, hakem. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. O gün Trabzonspor seyircisi bir şekilde çok dolmuştu tamam. Agresif miydi? Agresifti evet ama benim sahalarda gördüğüm tek agresif seyirci onlar değildi. Bunun bir çözümü var. Hakemsin, sahaya çıktın, seyirci agresif, o gün kötü bir gününde seyirci, yapacağın tek bir şey var. Maçı tatil et, git odana. Herkes binsin arabalarına dağılsın, tansiyon düşsün. O maç eğer 60. dakikada tatil olsaydı, bugün konuşulan konular olacak mıydı? Olay çıkacak mıydı? Problem olacak mıydı? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor ki zaten. Kendi arkadaşının üzerine dünya yağıyor, yanında patlayıcı madde patlıyor, ses çıkaran bir şey atılmış, yan hakem olduğu yerden sıçrıyor, hakem 'devam' diyor. Hakem tansiyonun gerilimin yükseldiği bir ortamda 'devam, devam, devam' derse, zaten devamında gerilim artar, sonra da bardak taşar."





