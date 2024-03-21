Bir kulüp daha satın alacağını açıklayan Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Başka bir çözüm göremiyorum
Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Yeni bir takım alacağını da açıklayan Ilıcalı, "Başka bir çözüm göremiyorum. Bunun 'B' planı yok. Hakemleri hemen değiştirin." dedi.
Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu takımın Antalya kampında basın mensupları ve taraftarla bir araya geldi.
İki yıl önce ekibiyle Hull City'i yeniden Premier Lig'e çıkarmak güzel bir yolculuğa çıktığını ifade eden Ilıcalı, başarılı bir sezon geçirdiklerini düşündüğünü söyledi.