Bulaşıkçılıktan kick boks şampiyonluğuna uzandı

Demir, gün içinde 11-12 saat bulaşıkçılık yaptıktan sonra akşamları antrenmanlara gitmenin kendisi için aşırı zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İş yeri değiştirince aşçılığa geçtim. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca da hem aşçılık hem de sporu bir arada yürüttüm. Profesyonel olarak kick boks yapmaya başlayıp milli takıma seçilince aşçılığı bırakıp Antalya'ya taşındım. 2018'de Avrupa Kupası'nda 2. ve 2020'de İrlanda'da yapılan Avrupa Kupası'nda ise şampiyon oldum. Bu yıl şubat ayında İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında da 86 kiloda low kick kategorisinde şampiyon olmayı başardım."