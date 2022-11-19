 Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı.

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 1

Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği maçın ilk 5 dakikasında düdük çaldı ve kariyerini noktaladı.

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 2

28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti.

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 3

Alkışlar ve taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile sahadan "Türkiye, seninle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde ayrılan tecrübeli hakemi her iki takımın oyuncuları tek tek tebrik etti.

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 4

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin plaket vermesinin ardından tecrübeli hakem Çakır sahadan alkışlarla ayrıldı.

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 5
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 6
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 7
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 8
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 9
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı - 10

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER