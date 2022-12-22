Dünya Kupası 2022'de futbolcular ırkçı yorumların hedefindeydi

Raporda, İngiliz Milli Takımı'ndan siyahi Raheem Sterling ile Bukayo Sakaa'nın da aralarında bulunduğu 43 futbolcuyu hedef alan 100 ırkçı tweetten 99'u için harekete geçilmediği, sadece bir paylaşımın 16 kez tekrar edilmesi nedeniyle silindiği ifade edildi.

Bunlardan 87'sinin içeriğine yer verilen raporda, paylaşımların 11'inde futbolcuları tanımlamak için "Negro" (zenci) ifadesinin kullanıldığı, 25'inde oyunculara yönelik maymun veya muz emojisi kullanıldığı, 13'ünde oyuncuların sınır dışı edilmesinin istendiği, 25'inde oyunculara "başka ülkelere gidin" denildiği, 13 tweette ise futbolcuların yabancı dil becerileri üzerinden hedef alındığı belirtildi.