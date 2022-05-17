Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

RANGERS'TA TANIDIK YÜZLER

Galatasaray’ın efsanevi yıldızı George Hagi’nin oğlu İanis Hagi’nin ve Beşiktaş’ın eski kalecisi McGregor’ın da forma giydiği G. Rangers ise eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig’i elemeyi başarmıştı.