Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 09:57
Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers, yarın UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla’nın maçlarına ev sahipliği yapan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’nin de yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Real Betis’i, çeyrek finalde bir önceki turda Galatasaray’ı eleyen Barcelona’yı, yarı finalde ise Premier Lig ekibi West Ham’ı kupanın dışına atmıştı.
Galatasaray’ın efsanevi yıldızı George Hagi’nin oğlu İanis Hagi’nin ve Beşiktaş’ın eski kalecisi McGregor’ın da forma giydiği G. Rangers ise eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig’i elemeyi başarmıştı.
Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan mücadele, TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Frankfurt, 1980 yılında UEFA Kupası finalinde yine bir Alman ekibi olan Borussia Mönchengladbach’a 2 maç sonunda 4-3 galip gelerek kupaya uzanmıştı.
Glasgow Rangers ise 2008 yılında Manchester kentindeki finalde Rus ekibi Zenit’e 2-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.
18 Mayıs 2022 İddaa programına göre; finalde Frankfurt galibiyetine verilen oran 2.14.
Glasgow galibiyeti için 2.84 oran belirlenirken, 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde bahisseverler 3.20 oranında kazanacak.
Mücadelede 2.5 gol altı seçeneğine 1.84, üstüne ise 1.72 oran belirlendi.