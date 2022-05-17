Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile İskoçya ekibi Glasgow Rangers, 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla kentindeki final maçında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi E.Frankfurt – G. Rangers final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Maça dair tüm merak edilenler…

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 09:57

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 1

FRANFURT VE RANGERS FİNALDE KARŞILAŞIYOR

Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers, yarın UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla’nın maçlarına ev sahipliği yapan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 2

FENERBAHÇE İLE AYNI GRUPTAYDI

Fenerbahçe’nin de yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Real Betis’i, çeyrek finalde bir önceki turda Galatasaray’ı eleyen Barcelona’yı, yarı finalde ise Premier Lig ekibi West Ham’ı kupanın dışına atmıştı.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 3

RANGERS'TA TANIDIK YÜZLER

Galatasaray’ın efsanevi yıldızı George Hagi’nin oğlu İanis Hagi’nin ve Beşiktaş’ın eski kalecisi McGregor’ın da forma giydiği G. Rangers ise eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig’i elemeyi başarmıştı.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 4

FRANKFURT RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan mücadele, TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 5

FRANKFURT İKİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE

Frankfurt, 1980 yılında UEFA Kupası finalinde yine bir Alman ekibi olan Borussia Mönchengladbach’a 2 maç sonunda 4-3 galip gelerek kupaya uzanmıştı.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 6

RANGERS BU KEZ KUPAYA UZANMAK İSTİYOR

Glasgow Rangers ise 2008 yılında Manchester kentindeki finalde Rus ekibi Zenit’e 2-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 7

FRANKFURT RANGERS MAÇI İDDAA ORANLARI

18 Mayıs 2022 İddaa programına göre; finalde Frankfurt galibiyetine verilen oran 2.14.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 8

FRANKFURT RANGERS MAÇI İDDAA ORANLARI

Glasgow galibiyeti için 2.84 oran belirlenirken, 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde bahisseverler 3.20 oranında kazanacak.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 9

FRANKFURT RANGERS MAÇI İDDAA ORANLARI

Mücadelede 2.5 gol altı seçeneğine 1.84, üstüne ise 1.72 oran belirlendi.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 10
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - 11

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