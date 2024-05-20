Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata

Bülent Yıldırım: Oyun alanı içerisinde spekülatif bir diyalog yaptığınızda her zaman spekülasyona açık olur. Hakem bu diyaloğu sağlıklı yönetemedi. Çıkarken de misafir takım yöneticisine bu durumu şikayet etti. Bu pozisyonun kazananı hakem değil, Mert Hakan Yandaş oldu. Ya bu diyaloğa hiç girmeyeceksiniz ya kartı göstereceksiniz.