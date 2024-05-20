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Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata

Süper Lig'in 37. haftasında uzun süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Djiku'nun 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi tartışma konusu olurken eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 1

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında  Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartını yorumladı.

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Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 2

SARI KARTLAR KARAR DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 3

Deniz Çoban: Kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. Barış Alper Yılmaz ve Osayi Samuel'in işi sonradan tatlıya bağlaması onları kurtarmaz. Kart görmeleri gerekiyorsa kart görürler.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 4

Bülent Yıldırım: Djiku ilk girişiminde başarılı olamadı. İkincisinde el yüze oldu, bu hareket sarı kart. Arkada çatışma esnasında hoca yanlış ikiliyi seçti ve Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'e sarı kart gösterdi.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 5

DJIKU'NUN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart yanlış. Bu pozisyon birinci sarı kart olsaydı o da yanlıştı. Burada faul tartışılır. Burada basma yok, Torreira tamamen faulü almaya gidiyor. Daha yuvarlanırken hakeme dönüp kart işareti yapıyor. Bu bir umut vadeden atak değil. Sarı kart kesinlikle değil bu pozisyon.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 6

Deniz Çoban: Bence burada faul yok. İkinci sarı karta da katılmıyorum. Gerçekten 21. dakikada Arda Kardeşler adına çok kritik bir hata oldu.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 7

Bülent Yıldırım: Hakem adına talihsiz bir kart. Taktik faul değil, umut vadeden atak söz konusu değil. Sadece faul. Djiku'nun ayağı yerde. Burada sağ ayağa da sol ayağa da temas söz konusu değil. Asla sarı kart olmaz, yanlış bir yorum oldu.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 8

MERT HAKAN-ARDA KARDEŞLER DİYALOĞU

Bahattin Duran: Şu parmağı sallayıp vücuduna temas ederseniz, Mert Hakan da bunu gördü üzerine gitti hakemin. İyi yönetemedi burayı.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 9

Deniz Çoban: Mert Hakan Yandaş'ın burada kart görmesi gerekirdi.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 10

Bülent Yıldırım: Oyun alanı içerisinde spekülatif bir diyalog yaptığınızda her zaman spekülasyona açık olur. Hakem bu diyaloğu sağlıklı yönetemedi. Çıkarken de misafir takım yöneticisine bu durumu şikayet etti. Bu pozisyonun kazananı hakem değil, Mert Hakan Yandaş oldu. Ya bu diyaloğa hiç girmeyeceksiniz ya kartı göstereceksiniz.

Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 11
Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 12
Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 13
Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata - 14
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