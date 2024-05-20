Eski hakemler derbideki kırmızı kartı yorumladı: Kritik bir hata
Süper Lig'in 37. haftasında uzun süre 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Djiku'nun 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi tartışma konusu olurken eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartını yorumladı.