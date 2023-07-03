Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu)
Beşiktaş’ın sezon öncesindeki ilk transferi Emrecan Bulut, ilham verici hikayesiyle dikkat çekiyor. 2 yıl fabrika işçiliği yapıp, 2 yıl önce amatör ligde forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, hayalini bile kuramadığı Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, peri masalı yaşıyor. Siyah beyazlılara 5 milyon Lira'ya imza atan 20 yaşındaki futbolcu, fabrika işçiliği yaptıktan 2 sene sonra Türk futbolunun zirvesine ulaştı.
TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'dan transfer edilen Emrecan, 4 yıl önce amatör ligde forma giyiyordu.