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Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu)

Beşiktaş’ın sezon öncesindeki ilk transferi Emrecan Bulut, ilham verici hikayesiyle dikkat çekiyor. 2 yıl fabrika işçiliği yapıp, 2 yıl önce amatör ligde forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, hayalini bile kuramadığı Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu) - 1

Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, peri masalı yaşıyor. Siyah beyazlılara 5 milyon Lira'ya imza atan 20 yaşındaki futbolcu, fabrika işçiliği yaptıktan 2 sene sonra Türk futbolunun zirvesine ulaştı.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'dan transfer edilen Emrecan, 4 yıl önce amatör ligde forma giyiyordu.

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Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu) - 2

Pandemi sebebiyle alt liglere ara verilince yeşil sahalardan koptu. Bir buzdolabı fabrikasında 2 sene işçilik yaptıktan sonra 90 kiloya kadar çıktı. Geçen yaz Somaspor'a 3 yıllık imza atarak, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini yaptı.

34 maçta attığı 16 golle devlerin dikkatini çekerek, Beşiktaş'a 5 yıllık mukavele imzaladı.

Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu) - 3

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Emrecan Bulut, "Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum. Somaspor'dan önce futbolla, kariyerimle ilgili bir planım yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra bir anda talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım.” dedi.

Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu) - 4

Emrecan, Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapıp, A Milli Takım'da da forma giymek istiyor.

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