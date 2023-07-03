Fabrika işçiliğinden Beşiktaş'a (Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu)

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Emrecan Bulut, "Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum. Somaspor'dan önce futbolla, kariyerimle ilgili bir planım yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra bir anda talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım.” dedi.