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Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular

Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho Dünya Kupası'nı takip için gittikleri Katar'da bir araya geldi. Buluşma sonrası Terim sosyal medya hesabından Ronaldinho paylaşımı da yaptı.

Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular - 1

Fatih Terim ile Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho Katar'da buluştu.


Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular - 2

İkili paylaştığı videolarla fenomen olan CZN Burak'ın restoranında bir araya gelerek aynı mekanda yemek yedi. İkili bir süre sohbet etti.


Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular - 3

Terim, buluşmanın ardından sosyal medya hesabından Ronaldinho ile tokalaştıkları bir fotoğrafı da yayınladı. Terim, "Dünya Kupası'nda eski dostlar görmek ve sohbet etmek çok keyifliydi" dedi.

Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular - 4

Usta teknik direktöre eşi Fulya Terim de eşlik etti.


Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular - 5

CZN Burak da buluşması 42 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

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