Fatih Terim'den Ronaldinho paylaşımı: Katar'da buluştular

Fatih Terim ile Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho Katar'da buluştu.
İkili paylaştığı videolarla fenomen olan CZN Burak'ın restoranında bir araya gelerek aynı mekanda yemek yedi. İkili bir süre sohbet etti.
Terim, buluşmanın ardından sosyal medya hesabından Ronaldinho ile tokalaştıkları bir fotoğrafı da yayınladı. Terim, "Dünya Kupası'nda eski dostlar görmek ve sohbet etmek çok keyifliydi" dedi.
Usta teknik direktöre eşi Fulya Terim de eşlik etti.
CZN Burak da buluşması 42 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.