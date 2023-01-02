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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde, Joao Pedro dışında eksik bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

53. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 7

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 8

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 9

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, NEREDE?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

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