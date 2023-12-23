Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda iki takım da 14'er galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Zirve bulunan Fenerbahçe ise derbiyi kazanarak liderliğini kaptırmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?