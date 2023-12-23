Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta)

FENERBAHÇE AVERAJLA LİDER DURUMDA

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.



Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.



Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.