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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda iki takım da 14'er galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Zirve bulunan Fenerbahçe ise derbiyi kazanarak liderliğini kaptırmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 2

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 3

FENERBAHÇE AVERAJLA LİDER DURUMDA

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 4

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için yarın takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo yarın derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 5

DZEKO DERBİDE SAHADA OLACAK

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 6

EVİNDE OYNADIĞI SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ YENİLDİ

​Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 18. hafta) - 7

2 BİN 79 GALATASARAY TARAFTARI STATTA OLACAK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yarın oynanacak derbi maçı Galatasaray taraftarı da izleyecek.

Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı mücadeleyi statta takip edebilecek.

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