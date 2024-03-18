Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti
Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Kafileyi havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı. Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı.