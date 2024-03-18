NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti

Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Kafileyi havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 1

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı. Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 2

Kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 3

Fenerbahçe’yi havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar; meşaleler ve marşlarla futbolculara destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel’e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 4

MERT HAKAN YANDAŞ: FENERBAHÇE ARMASI, SİZLERİN VE BİZLERİN OLDUĞU HİÇBİR YERDE YERE DÜŞMEYECEKTİR

Havalimanında taraftarlara seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, “Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 5
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 6
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 7
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 8
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 9
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 10
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 11
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 12
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 13
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti - 14
DAHA FAZLA GÖSTER
;