Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da: Taraftarlar havalimanına akın etti

MERT HAKAN YANDAŞ: FENERBAHÇE ARMASI, SİZLERİN VE BİZLERİN OLDUĞU HİÇBİR YERDE YERE DÜŞMEYECEKTİR

Havalimanında taraftarlara seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, “Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.