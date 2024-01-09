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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında yarın sahasında Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda 47 puan toplayan ve averaj farkıyla lider olan Fenerbahçe, yarın Konyaspor'u taraftarı önünde yenerek yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçında Fenerbahçe 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Önemli haftada Konyaspor karşısında sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe mücadeleye galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 2

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak izlenecek.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 3

18 MAÇTA 49 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE CEZALI OYUNCULAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda yarın sahada olacak.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 5

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta) - 6

CENGİZ ÜNDER FORMAYA YAKIN

Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın yarın oynanacak mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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