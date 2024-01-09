Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında yarın sahasında Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda 47 puan toplayan ve averaj farkıyla lider olan Fenerbahçe, yarın Konyaspor'u taraftarı önünde yenerek yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçında Fenerbahçe 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Önemli haftada Konyaspor karşısında sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe mücadeleye galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?