Fenerbahçe ligde Trabzonspor'a sahasında 25 maçtır yenilmiyor

Rekabette 99 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.



Ligde genel tabloda Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 102 golle karşılık verdi.



İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzonspor ise 62 gol attı.





