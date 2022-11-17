Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

TEK MAĞLUBİYET BARCELONA KARŞISINDA ALINDI

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.