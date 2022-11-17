 Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın güçlü temsilcilerinden Panathinaikos'u konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça iyi performans sergileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak sadece 1 mağlubiyet aldı. 7 hafta sonunda liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yarın Panathinaikos'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekip Panathinaikos'la kozlarını paylaşacak. THY Avrupa Ligi'nde 7 hafta sonunda 6 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe, yarın kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Panathinaikos engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

TEK MAĞLUBİYET BARCELONA KARŞISINDA ALINDI

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 5

BJELİCA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Nemanja Bjelica, bu maçta da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 6

PANATHİNAİKOS 7 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 7 karşılaşmada 2 kez galip geldi. Yoncalar, geçen hafta Baskonia'yı 98-83 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymuştu.

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