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Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde oynayacağı maç öncesinde avantajı tamamen eline geçirdi. Fenerbahçe şimdi Kadıköy'de oynanacak olan maçta Union Saint Gilloise'u eleyerek çeyrek final biletini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'u 3-0 yendiği ilk maçın ardından sahasında çeyrek final için sahaya çıkacak. Bu sezon Avrupa'da oldukça başarılı devam eden Fenerbahçe, avantajlı olduğu bu turuda geçerek çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 2

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 4

ÇEYREK FİNAL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 5

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM MAÇTA YOK

Fenerbahçe'de bu akşamki maçta 3 isim forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkıyor - 6

EVİNDE OYNADIĞI TÜM AVRUPA MAÇLARINI KAZANDI

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

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