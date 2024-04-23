Fenerbahçe'de rekor seri sona erdi: Zirveyle puan farkı 4'e yükseldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlilerde 10 maçlık rekor deplasman galibiyeti serisi de sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 86'ya yükseltmesine rağmen lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının 4'e yükselmesine engel olamadı.