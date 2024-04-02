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Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı."Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir." dedi. Genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda 4 madde için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 1

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

Koç ve Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.

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Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 2

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 3

Toplantıda başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da yer aldı. 

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 4

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Minimum yeterlilik sayısı 22.588'i aşmış bulunmaktayız." dedi.

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 5

"TRABZON MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLI VE ORGANİZE BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Kongre Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşmasıyla başladı.

Dündar'ın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İşimiz çok, anlatacağımız konular çok. Olağanüstü diyorum çünkü toplantı olduğu için değil, Ramazan ayında olmamız ve çok kısa bir sürede duyuru yapmamıza rağmen burada bu kadar sayıya ulaştığınız için çok teşekkür ediyorum.

Burada bu sayıyı yakalamamızı istemeyen düşmanlarımızın yanında dost bildiklerimiz de vardı. Bu takılımla dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size!

Yıllardır sadece sportif alanda değil; hukuki, ekonomik, siyasi, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık.

Planlı ve organize bir zorbalıkla emeğimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir.

Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır.

Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert olan insan, tribünde maskeyle durmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı. Kendisini savunan oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımız PFDK'ya sevk edilmiştir.

TFF'nin yabancı gözlemcisi Halil Umut Meler'e neredeyse tam puan, yani 91 puan vermiş."

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 6

"TÜNEL VİDEOLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri.

Buraya gelip haksızlığa karşı isyanınızı gösterdiğiniz için bana hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Fenerbahçe'nin tek başına da kalsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi de bu topluluktur. Sizin başkanınız olmaktan iftihar ediyorum.

İki alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak diğeri futbol faliyetlerini askıya almak. Hergün ölmektense birgün ölmek için sizlerin huzuruna çıktık.

Takımımızla konuşmaya gittik. Kaptanlar ve hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan müthiş bir kenetlenmeyle geldiler. Gözlerimin içine bakıp 'Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız' dediler.

'Hiçbir şey yapmamak en kötü tercihtir' dendi. 'En güçlü mesajı verirken en az zararı veren formülü seçmeliyiz' dendi. Esas mücadele bugünden itibaren başlıyor. Bu gece burada karar vereceğiz.

Ligden çekilmeyelim görüşü ağır bastı. Faaliyetleri donduralım. Bir alt ligde benzer sorunlar olacak. Lige genç takımla devam edelim görüşü çıktı. Bizim görüşümüz futbol faaliyetlerini askıya almayı değerlendirmiyoruz. Ligden çekilmenin başka yöntemi üst üste 2 maça çıkmamak.

UEFA'yla konuştuk ve görüş aldık. 'Seneye alt ligdeyiz ama ikinciliğimiz garanti. Avrupa'da oynayabilir miyiz?' dedik. UEFA, bu konuda yetkilinin federasyon olduğunu söyledi.

Ligden çekilme opsiyonumuzu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Çıkın ne yapacaksınız yapın şampiyonluğu bize getirin.

Diğer opsiyonumuz Süper Kupa... İki kere taraftarımıza çağrıda bulundum. Bilet almayın, plan yapmayın diye. Biri Süper Kupa'ya hiç çıkmamak diğeri U19 ile çıkmak. 

"Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız! Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda yeni bir format olacak. O formatı Fenerbahçe'siz yapsınlar.

Olay çözülene kadar Trabzon'daki maçlara gitmemekte opsiyon arasında."

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 7

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu, aşağıdaki maddeler için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı.

1-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 8

İşte tarihi kongrede öncesi yansıyan kareler...

Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 9
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 10
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 11
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 12
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 13
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 14
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 15
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 16
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 17
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 18
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 19
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 20
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 21
Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz - 22
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