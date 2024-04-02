Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz

"TÜNEL VİDEOLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ"
"Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri.
Buraya gelip haksızlığa karşı isyanınızı gösterdiğiniz için bana hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Fenerbahçe'nin tek başına da kalsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi de bu topluluktur. Sizin başkanınız olmaktan iftihar ediyorum.
İki alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak diğeri futbol faliyetlerini askıya almak. Hergün ölmektense birgün ölmek için sizlerin huzuruna çıktık.
Takımımızla konuşmaya gittik. Kaptanlar ve hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan müthiş bir kenetlenmeyle geldiler. Gözlerimin içine bakıp 'Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız' dediler.
'Hiçbir şey yapmamak en kötü tercihtir' dendi. 'En güçlü mesajı verirken en az zararı veren formülü seçmeliyiz' dendi. Esas mücadele bugünden itibaren başlıyor. Bu gece burada karar vereceğiz.
Ligden çekilmeyelim görüşü ağır bastı. Faaliyetleri donduralım. Bir alt ligde benzer sorunlar olacak. Lige genç takımla devam edelim görüşü çıktı. Bizim görüşümüz futbol faaliyetlerini askıya almayı değerlendirmiyoruz. Ligden çekilmenin başka yöntemi üst üste 2 maça çıkmamak.
UEFA'yla konuştuk ve görüş aldık. 'Seneye alt ligdeyiz ama ikinciliğimiz garanti. Avrupa'da oynayabilir miyiz?' dedik. UEFA, bu konuda yetkilinin federasyon olduğunu söyledi.
Ligden çekilme opsiyonumuzu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Çıkın ne yapacaksınız yapın şampiyonluğu bize getirin.
Diğer opsiyonumuz Süper Kupa... İki kere taraftarımıza çağrıda bulundum. Bilet almayın, plan yapmayın diye. Biri Süper Kupa'ya hiç çıkmamak diğeri U19 ile çıkmak.
"Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız! Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda yeni bir format olacak. O formatı Fenerbahçe'siz yapsınlar.
Olay çözülene kadar Trabzon'daki maçlara gitmemekte opsiyon arasında."