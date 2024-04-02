Fenerbahçe'de tarihi kongre | Ali Koç: Ligden çekilme opsiyonumuzu masadan kaldırıyoruz

"TRABZON MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLI VE ORGANİZE BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Kongre Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşmasıyla başladı.

Dündar'ın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İşimiz çok, anlatacağımız konular çok. Olağanüstü diyorum çünkü toplantı olduğu için değil, Ramazan ayında olmamız ve çok kısa bir sürede duyuru yapmamıza rağmen burada bu kadar sayıya ulaştığınız için çok teşekkür ediyorum.

Burada bu sayıyı yakalamamızı istemeyen düşmanlarımızın yanında dost bildiklerimiz de vardı. Bu takılımla dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size!

Yıllardır sadece sportif alanda değil; hukuki, ekonomik, siyasi, sosyal birçok alanda ağır bir mücadeleyi sürdürmek zorunda bırakıldık.

Planlı ve organize bir zorbalıkla emeğimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir.

Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır.

Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert olan insan, tribünde maskeyle durmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı. Kendisini savunan oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımız PFDK'ya sevk edilmiştir.

TFF'nin yabancı gözlemcisi Halil Umut Meler'e neredeyse tam puan, yani 91 puan vermiş."