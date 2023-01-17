Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek

Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13'üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10'a yazdıracak. 10'uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor. Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor.