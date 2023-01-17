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Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcu Gaziantep deplasmanında ağları 2 kez sarsarak takımını zirve yarışında tuttu. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13'üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10'a yazdıracak.

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 1

Enner Valencia, Gaziantep FK maçında attığı 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 43'e yükseltti. 

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 2

Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13'üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10'a yazdıracak. 10'uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor. Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor.



Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 3

VALENCIA'DAN 17 GOL, 4 ASİST

33 yaşındaki Valencia, 2022-23 sezonunun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayı 26 kez giydi. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 4 tane de asist yaptı. Attığı gollerin 15 tanesini Süper Lig maçlarında kaydeden Valencia, ligde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 4

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

2022-23 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve bu performansını sürdüren Enner Valencia şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Bu sezonun geride kalan bölümünde forma giydiği 26 maçta 17 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Meksika ekibi Tigres'te 15 gollük performans sergilemişti.


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 5

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 6

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ İSİMLERİ

Fenerbahçe forması ile fileleri havalandıran en golcü isimler şöyle:

Fernandao : 50


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 7

Tanju Çolak : 54


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 8

Mert Nobre : 55


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 9

Oğuz Çetin : 57


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 10

Tuncay Şanlı : 74


Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 11

Moussa Sow : 75




Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 12

Elvir Boliç : 76

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 13

Semih Şentürk:  87

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 14

Aykut Kocaman : 160

Fenerbahçe'nin en golcü futbolcuları: Valencia 8 gol daha atarsa ilk 10'a girecek - 15

Alex de Souza : 171

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