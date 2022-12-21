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Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor

Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan ancak testis kanseri teşhisi nedeniyle kariyerine ara vererek tedaviye başlayan yıldız futbolcu Sebastien Haller kanseri yendi. Borussia Dortmund'un yıldızının yakın zamanda tekrar yeşil sahalara çıkmasının planlandığı açıklandı.

Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor - 1

Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezon başında 31 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Haller'den iyi haber geldi.


Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor - 2

Bild'de yer alan habere göre; İkinci operasyonu da başarılı geçen Fildişi Sahilli oyuncu futbola tekrar dönmeye hazırlanıyor.


Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor - 3

28 yaşındaki golcü oyuncunun ocak ayında tekrar antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.


Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor - 4

Borussia Dortmund'un da oyuncunun tekrar kulübe dönmesi yönünde planlarını yaptığı ve yıldız futbolcuyle özel olarak ilgilenildiği aktarıldı.


Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor - 5

Ajax forması ile 66 karşılaşmaya çıkan Haller, 47 gol ve 16 asist kaydederek yıldızı parlamıştı.

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