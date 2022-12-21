Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor

Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezon başında 31 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Haller'den iyi haber geldi.





