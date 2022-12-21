Futbolcu Sebastian Haller kanseri yendi: Borussia Dortmund'un yıldızı sahalara dönüyor

Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezon başında 31 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı siyahlı formayı giyemeden tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavi gören ve ikinci operasyonunu da geçiren Haller'den iyi haber geldi.
Bild'de yer alan habere göre; İkinci operasyonu da başarılı geçen Fildişi Sahilli oyuncu futbola tekrar dönmeye hazırlanıyor.
28 yaşındaki golcü oyuncunun ocak ayında tekrar antrenmanlara başlayabileceği belirtildi.
Borussia Dortmund'un da oyuncunun tekrar kulübe dönmesi yönünde planlarını yaptığı ve yıldız futbolcuyle özel olarak ilgilenildiği aktarıldı.
Ajax forması ile 66 karşılaşmaya çıkan Haller, 47 gol ve 16 asist kaydederek yıldızı parlamıştı.