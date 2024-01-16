Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.