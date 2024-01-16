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Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu

FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 1

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

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Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 2

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı. 

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 3

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 4

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 5

Yılın teknik direktörü Guardiola

Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 6

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 7

Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi seçildi. 

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 8

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 9

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 10

FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 11

FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 12

YILIN 11'LERİ

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne

Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 13

Kadınlar:

Kaleci: Mary Earps

Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood

Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati

Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr

Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 14
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 15
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 16
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 17
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 18
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 19
Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - 20
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