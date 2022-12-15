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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı?

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın olaylı Gana maçı sonrası Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Timur, Muslera'ya ceza gelmesi halinda bunun Süper Lig'e yansımayacağını ve Türkiye'de bu kararın uygulanmayacağını ifade etti.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 1

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, bu sezon şampiyon olacaklarını söyleyerek Dünya Kupası'nda Uruguay'ın olaylı Gana maçı sonrası Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında konuştu.


Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 2

Timur, kalecileri Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti.


Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 3

Tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Timur, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok" dedi.


Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 4

Timur sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım"


Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 5

Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını ve ödemelerin sorunsuz devam ettiğini dile getirdi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuştu: Olaylı Uruguay maçı sonrası Fernando Muslera ceza alırsa ligde uygulanır mı? - 6

Muslera, Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Antalya kampına katılmıştı.

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