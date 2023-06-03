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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-126, gol sayısında da 540-493 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu - 1

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 397. kez mücadele edecek. 

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu - 2

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.


Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu - 3

LİGDE 132. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.


Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu - 4

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.

Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu - 5

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Sonuç (GS-FB)

17.03.2018 Ülker 0-0
02.11.2018 TT Arena 2-2
14.04.2019 Ülker 1-1
28.09.2019 TT Arena 0-0
23.02.2020 Ülker 3-1
27.09.2020 TT Arena 0-0
06.02.2021 Ülker 1-0
21.11.2021 Nef 1-2
10.04.2022 Ülker 0-2
08.01.2023 Ülker 3-0

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