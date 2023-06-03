Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 397. kez mücadele edecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.