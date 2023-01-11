Galatasaray kaptanı Fernando Muslera: Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Konuşmasına eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dileyerek başlaya tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Çalık'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç hakkında konuşan Muslera, "Derbiye çok çalıştık. Eksiklerimizin üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Mutluyuz. Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu" dedi.
Muslera derbi hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet"
"Bütün takımları kıymet biçmek gerekiyor" diyen Muslera, "Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.
Şampiyonluk hakkkında da konuşan Muslera, "Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.