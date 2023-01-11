Galatasaray kaptanı Fernando Muslera: Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Şampiyonluk hakkkında da konuşan Muslera, "Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.