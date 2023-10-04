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Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarıyla ülke puanına katkıda bulunabilir. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 1

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.

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Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 2

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel son durumu ve ilk 15 sıra şöyle;

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 3

15- NORVEÇ: 26.875

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 4

14- DANİMARKA: 27.200 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 5

13- SIRBİSTAN: 27.375 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 6

12- İSVİÇRE: 29.975 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 7

11- AVUSTURYA: 30.400 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 8

10- İSKOÇYA: 32,050 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 9

9- TÜRKİYE: 34,350

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 10

8- BELÇIKA: 39,200 

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 11

7- PORTEKİZ: 49,316

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 12

6- FRANSA: 54,164

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 13

5- HOLLANDA: 55,900

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 14

4- ALMANYA: 71,481

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 15

3- İTALYA: 73,426

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 16

2- İSPANYA: 77,489

Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 17

1- İNGİLTERE: 90,303

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