Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarıyla ülke puanına katkıda bulunabilir. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.