Galatasaray kazandı UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (4 Ekim UEFA ülke sıralaması)

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.