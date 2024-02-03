Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Vinicius ve Aurier'in kiralanmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e çıktı.



EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN



Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Carlos Vinicius, Galatasaray tarihindeki 24. Brezilyalı futbolcu oldu.

Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.





