Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi
Galatasaray'da Brezilyalı Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli Serge Aurier'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi.
Galatasaray'da Brezilyalı Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli Serge Aurier'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi.
Son şampiyon sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi yaparken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.