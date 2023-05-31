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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında tanıdık isimler de yer alıyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir - 1

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girmeyi garantiledi. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir - 2

GALATASARAY 2. ÖN ELEME TURUNDAN KATILACAK

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir - 3

GALATASARAY SEZONU TEMMUZ AYINDA AÇACAK

Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir - 4

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Farul Constanta (Romanya),
Olimpija (Slovenya),
Maccabi Haifa (İsrail),
Hacken (İsveç),
Karabağ (Azerbaycan),
Ferencvaros (Macaristan),
Rakow Czestochowa (Polonya),
Astana (Kazakistan),
Slovan Bratislava (Slovakya),
BATE Borisov (Belarus),
Sheriff (Moldova),
Zalgiris (Litvanya)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir - 5

TANIDIK İSİMLER RAKİP OLABİLİR

Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) da muhtemel rakipler arasında yer alıyor.

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