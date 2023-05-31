Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Tanıdık isimler rakip olabilir

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girmeyi garantiledi. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.
Farul Constanta (Romanya),
Olimpija (Slovenya),
Maccabi Haifa (İsrail),
Hacken (İsveç),
Karabağ (Azerbaycan),
Ferencvaros (Macaristan),
Rakow Czestochowa (Polonya),
Astana (Kazakistan),
Slovan Bratislava (Slovakya),
BATE Borisov (Belarus),
Sheriff (Moldova),
Zalgiris (Litvanya)
Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) da muhtemel rakipler arasında yer alıyor.