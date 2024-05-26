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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ağrı'da taraftarlar sokaklara döküldü. Dörtyol kavşağında toplanan taraftarlar havai fişekler ve meşalelerle coşkulu anlar yaşadı. Kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarların da Fenerbahçe bayraklarıyla yer alması dikkat çekti. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda sırtlarında bayraklarıyla kalabalık arasında yürüdü.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı - 1

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın ederken, Fenerbahçeli taraflar ise bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı - 2

Süper Ligi’nde son maçında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray’ın, sahadan 3-1 galip ayrılmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı - 3

Dörtyol kavşağında buluşan taraftarlar havai fişek ve meşalelerle geceyi aydınlattı. Araçların konvoy yaptığı kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarın da Fenerbahçe bayrağıyla kutlamalara katılması dikkat çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı - 4

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise sokaklarda sırtında Fenerbahçe bayrağıyla kalabalığa aldırış etmeden yürüdü.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı - 5
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