Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeliler bayraklarıyla katıldı
Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ağrı'da taraftarlar sokaklara döküldü. Dörtyol kavşağında toplanan taraftarlar havai fişekler ve meşalelerle coşkulu anlar yaşadı. Kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarların da Fenerbahçe bayraklarıyla yer alması dikkat çekti. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda sırtlarında bayraklarıyla kalabalık arasında yürüdü.
Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından Ağrılı taraftarlar sokaklara akın ederken, Fenerbahçeli taraflar ise bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.