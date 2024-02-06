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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı son 16 turunda yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu) - 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, kupada da rakibi saf dışı bırakmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu) - 2

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu) - 3

FENERBAHÇE, ADANASPOR'U RAHAT GEÇTİ

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu) - 4

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

​​​​​​​Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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