Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı son 16 turunda yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, kupada da rakibi saf dışı bırakmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?