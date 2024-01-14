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Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü. Meler, İstanbulspor – Konyaspor maçında düdük çaldı.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 1

MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın, 11 Aralık 2023’te Ankara’da oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü.

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Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 2

Meler, Trendyol Süper Lig’in 20’nci hafta mücadelesi olan İstanbulspor – Konyaspor maçında hakem olarak sahaya çıktı.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 3

Meler, Ankara’daki olaylı maçın ardından hastanede tedavi görmüş; 34 gün boyunca yeşil sahadan uzak kalmıştı.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 4

İKİ TAKIM DA ÇİÇEK VERDİ

İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler’e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 5

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil’in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler’e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 6

Meler, taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü - 7
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