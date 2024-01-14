Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil’in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler’e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.