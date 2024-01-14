Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü
Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü. Meler, İstanbulspor – Konyaspor maçında düdük çaldı.
MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın, 11 Aralık 2023’te Ankara’da oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü.