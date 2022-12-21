Halis Karataş'tan bir rekor daha: 7 bininci yarış zaferi

Koşu sonrası düzenlenen törende ödülünü alan şampiyon jokey duygularını, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur verici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var. Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum" şeklinde ifade etti.





