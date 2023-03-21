Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Volkan hoca planlamayı yapıyor, maçları Hatay'da oynamak istiyoruz

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HATAYSPOR'UNU OLUŞTURACAĞIZ"

Savaş, gelecek sezon Hatayspor ve diğer branşlarla yeniden liglere dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Depremde çok büyük yara aldık, insanlarımız çok üzgündü ve o şartlarda müsabakalara devam etme şansımız yoktu. Hem Hatayspor hem de süper liginde yer aldığımız branşlardan çekildik ama 2023-2024 sezonunda Hatayspor ve diğer tüm branşlarımızla liglerde yer almak istiyoruz. Aynı şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yöndeki hazırlıkların yönetici ve hocalar tarafından yapıldığını aktaran Savaş, "İnşallah takımlarımızın müsabakalara başlaması, şehrimiz adına moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren takımlarımızın liglerde boy göstermelerini istiyoruz." dedi.