Hatayspor, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.
Maçın 9. dakikasında Enis Bardhi'nin golü ile Trabzonspor 1-0 öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Anastasios Bakasetas oldu.
26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısına Hatayspor hızlı maçladı.
46. dakikada oyuna dahil olan El Kaabi, bir dakika sonra golle buluşarak skoru 1-1'e getirdi.
Beraberlik golünün hemen ardından Hatayspor 50. dakikada Bertuğ Yıldırım ile skoru 2-1'e getirerek öne geçti.
OPTA verilerine göre, Bertuğ Yıldırım bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı.
Mücadelenin devamında başka gol sesi çıkmadı. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.
Trabzonspor 2 maçın ardından mağlubiyet alarak 35 puanla Süper Lig'in 6. sırasında yer aldı.
Hatayspor ise galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkarak küme düşme hattından uzaklaştı.