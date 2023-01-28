Hatayspor, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

OPTA verilerine göre, Bertuğ Yıldırım bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olmayı başardı.

Mücadelenin devamında başka gol sesi çıkmadı. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.