Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric'ten Arda Güler ve Türkiye açıklaması
Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric Arda Güler ve Türkiye hakkında konuştu. “Bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor." diyen Modric, Arda Güler için, "Arda çok yetenekli bir oyuncu onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında TSİ 21:45'te Türkiye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu.
Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Modric, “Bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor. Türkiye harika bir takım, onlara hep saygı duyuyoruz. Türkiye'ye karşı birçok kez oynadık bu maçlar hep çok zor ve sonucu belirsiz karşılaşmalar oldu. Türkiye çok kaliteli bir takım ama biz ev sahibiyiz, yeni statta, taraftarımızın karşısında kazanmak istiyoruz. Saygı gösterdiğimiz ve büyük bir takıma karşı oynayacağımız da belli.” diye konuştu.