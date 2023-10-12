Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric'ten Arda Güler ve Türkiye açıklaması

“TAKIMDAKİ EKSİKLER BİZİM İÇİN BÜYÜK HANDİKAP”



Takımdaki eksiklerin kendileri için büyük handikap olduğunu ifade eden Modric, “Bu aynı zamanda takıma yeni katılan oyuncular çok büyük fırsat. Çünkü bu onların milli takım kariyerlerini değiştirebilir. Oynayacağımız maç olağan bir maç değil, çok büyük takıma karşı oynayacağımız bir karşılaşma. Ivan Perisic, zor bir sakatlık yaşadı. Onunla görüşüyorum, bu bizim için büyük bir darbe çok önemli bir oyuncu. Onun karakterini tanıyorum, eminim aynı şekilde dönecek. Ne zaman döneceğini bilmiyorum, sağlıklı dönsün acele etmeye gerek yok. Bazı oyuncular sakatlandı ama bu genç oyuncular için bir fırsat. Böyle durumlar olunca Hırvatistan karışık durumları seviyor ve daha çok oyundan zevk alıyor” dedi.





